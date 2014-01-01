Толщина тормозного диска (мм) 12 Момент затяжки [Нм] 120 Минимальная толщина [мм] 10 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами Наружный диаметр [мм] 256 Высота [мм] 48 Количество отверстий 5

Запчасть диск тормозной задний представлена по производителю BREMBO с артикулом 08.9488.10. У данной детали есть аналоги с номерами: 08948810 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной задний на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BREMBO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.