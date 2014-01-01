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Диск тормозной задний артикул 08948810 BREMBO в Алматы

08948810 BREMBO Диск тормозной задний
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08948810
Наименование Диск тормозной задний
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 65
Толщина тормозного диска (мм) 12
Момент затяжки [Нм] 120
Минимальная толщина [мм] 10
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 256
Высота [мм] 48
Количество отверстий 5
Запчасть диск тормозной задний представлена по производителю BREMBO с артикулом 08.9488.10. У данной детали есть аналоги с номерами: 08948810 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной задний на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BREMBO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной задний производителя BREMBO с артикулом 08948810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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