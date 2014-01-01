menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Тормозной диск артикул 0893642X BREMBO в Алматы

0893642X BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 0893642X
Наименование Тормозной диск
Количество отверстий 5
Высота [мм] 43
Диаметр центрирования [мм] 70
Тип тормозного диска полный, с отверстиями
Момент затяжки [Нм] 120
Минимальная толщина [мм] 10,5
Поверхность с покрытием
Толщина тормозного диска (мм) 12
Наружный диаметр [мм] 278

С этим товаром покупают...

NAKAYAMA HP8538NY

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ VW MULTIVAN V

NISSENS 91125

масляный радиатор, двигательное масло

MANN-FILTER W671

Фильтр масляный

MANN-FILTER W6101

Фильтр масляный

MANN-FILTER HU6022Z

Фильтр масляный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 0893642X в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0