Толщина тормозного диска (мм) 16 Момент затяжки [Нм] 160 Минимальная толщина [мм] 14,2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами Наружный диаметр [мм] 280 Высота [мм] 80 Количество отверстий 5

Если вы хотите купить 08.8094.50* Диск тормозной задний FIAT/PEUGEOT, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BREMBO с артикулом 08.8094.50. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BREMBO.