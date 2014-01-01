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08.8094.50* Диск тормозной задний FIAT/PEUGEOT артикул 08809450 BREMBO в Алматы

08809450 BREMBO 08.8094.50* Диск тормозной задний FIAT/PEUGEOT
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08809450
Наименование 08.8094.50* Диск тормозной задний FIAT/PEUGEOT
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 72
Толщина тормозного диска (мм) 16
Момент затяжки [Нм] 160
Минимальная толщина [мм] 14,2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 280
Высота [мм] 80
Количество отверстий 5
Если вы хотите купить 08.8094.50* Диск тормозной задний FIAT/PEUGEOT, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BREMBO с артикулом 08.8094.50. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BREMBO.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.8094.50* Диск тормозной задний FIAT/PEUGEOT производителя BREMBO с артикулом 08809450 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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