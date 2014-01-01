|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08710610
|Наименование
|08.7106.10_диск тормозной задний!\ Mitsubishi Pajero 2.4-3.5 91>
|Высота [мм]
|84
|Количество отверстий
|6
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|108
|Толщина тормозного диска (мм)
|18
|Момент затяжки [Нм]
|100
|Минимальная толщина [мм]
|16,4
|Наружный диаметр [мм]
|315
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 08.7106.10_диск тормозной задний!\ Mitsubishi Pajero 2.4-3.5 91> производителя BREMBO с артикулом 08710610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита