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08.7106.10_диск тормозной задний!\ Mitsubishi Pajero 2.4-3.5 91> артикул 08710610 BREMBO в Алматы

08710610 BREMBO 08.7106.10_диск тормозной задний!\ Mitsubishi Pajero 2.4-3.5 91>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08710610
Наименование 08.7106.10_диск тормозной задний!\ Mitsubishi Pajero 2.4-3.5 91>
Высота [мм] 84
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 108
Толщина тормозного диска (мм) 18
Момент затяжки [Нм] 100
Минимальная толщина [мм] 16,4
Наружный диаметр [мм] 315

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.7106.10_диск тормозной задний!\ Mitsubishi Pajero 2.4-3.5 91> производителя BREMBO с артикулом 08710610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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