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Тормозной диск артикул 08701981 BREMBO в Алматы

08701981 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08701981
Наименование Тормозной диск
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 80
Наружный диаметр [мм] 324
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска полный
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 12
Диаметр центрирования [мм] 75
Минимальная толщина [мм] 10,4
Момент затяжки [Нм] 140
Обработка Высокоуглеродистый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 08701981 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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