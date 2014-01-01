menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

08.6897.11_диск тормозной задний! с покрытием\ Subaru Impreza/Legacy 1.6-2.2 89> артикул 08689711 BREMBO в Алматы

08689711 BREMBO 08.6897.11_диск тормозной задний! с покрытием\ Subaru Impreza/Legacy 1.6-2.2 89>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08689711
Наименование 08.6897.11_диск тормозной задний! с покрытием\ Subaru Impreza/Legacy 1.6-2.2 89>
Толщина тормозного диска (мм) 10
Момент затяжки [Нм] 100
Минимальная толщина [мм] 8,5
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 266
Высота [мм] 67
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 58

С этим товаром покупают...

BREMBO P56025

Колодки тормозные дисковые перед

BREMBO P30051

Колодки тормозные дисковые зад

BREMBO 08D42911

Диск тормозной

BREMBO C24011

Главный цилиндр, система сцепления

BREMBO 09A92111

Диск тормозной UV Coated
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.6897.11_диск тормозной задний! с покрытием\ Subaru Impreza/Legacy 1.6-2.2 89> производителя BREMBO с артикулом 08689711 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0