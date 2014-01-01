|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08572510
|Наименование
|08.5725.10_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.5TD 91-99
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Толщина тормозного диска (мм)
|12
|Момент затяжки [Нм]
|150
|Минимальная толщина [мм]
|9,8
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Наружный диаметр [мм]
|290
|Высота [мм]
|55
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|полный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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