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08.5725.10_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.5TD 91-99 артикул 08572510 BREMBO в Алматы

08572510 BREMBO 08.5725.10_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.5TD 91-99
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08572510
Наименование 08.5725.10_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.5TD 91-99
Диаметр центрирования [мм] 67
Толщина тормозного диска (мм) 12
Момент затяжки [Нм] 150
Минимальная толщина [мм] 9,8
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 290
Высота [мм] 55
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска полный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.5725.10_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.5TD 91-99 производителя BREMBO с артикулом 08572510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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