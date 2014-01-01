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08.5625.20_диск тормозной задний!\ Toyota Camry all 91-02 артикул 08562520 BREMBO в Алматы

08562520 BREMBO 08.5625.20_диск тормозной задний!\ Toyota Camry all 91-02
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08562520
Наименование 08.5625.20_диск тормозной задний!\ Toyota Camry all 91-02
Наружный диаметр [мм] 269
Высота [мм] 65
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 62
Толщина тормозного диска (мм) 10
Момент затяжки [Нм] 103
Минимальная толщина [мм] 9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.5625.20_диск тормозной задний!\ Toyota Camry all 91-02 производителя BREMBO с артикулом 08562520 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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