|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08562520
|Наименование
|08.5625.20_диск тормозной задний!\ Toyota Camry all 91-02
|Наружный диаметр [мм]
|269
|Высота [мм]
|65
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|62
|Толщина тормозного диска (мм)
|10
|Момент затяжки [Нм]
|103
|Минимальная толщина [мм]
|9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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