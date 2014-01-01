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08.5211.10_диск тормозной передний!\ Lada Samara all 86> артикул 08521110 BREMBO в Алматы

08521110 BREMBO 08.5211.10_диск тормозной передний!\ Lada Samara all 86>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08521110
Наименование 08.5211.10_диск тормозной передний!\ Lada Samara all 86>
Толщина тормозного диска (мм) 12
Момент затяжки [Нм] 75
Минимальная толщина [мм] 10,8
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 239
Высота [мм] 43
Количество отверстий 4
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 59

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.5211.10_диск тормозной передний!\ Lada Samara all 86> производителя BREMBO с артикулом 08521110 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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