|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08517831
|Наименование
|08.5178.31_диск тормозной задний!\ MB W202/W203/W210 2.0-3.0TD 85>
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Толщина тормозного диска (мм)
|9
|Момент затяжки [Нм]
|110
|Минимальная толщина [мм]
|7,3
|Поверхность
|с покрытием
|Наружный диаметр [мм]
|278
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Высота [мм]
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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