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08.5178.31_диск тормозной задний!\ MB W202/W203/W210 2.0-3.0TD 85> артикул 08517831 BREMBO в Алматы

08517831 BREMBO 08.5178.31_диск тормозной задний!\ MB W202/W203/W210 2.0-3.0TD 85>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08517831
Наименование 08.5178.31_диск тормозной задний!\ MB W202/W203/W210 2.0-3.0TD 85>
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 67
Толщина тормозного диска (мм) 9
Момент затяжки [Нм] 110
Минимальная толщина [мм] 7,3
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 278
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 55

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.5178.31_диск тормозной задний!\ MB W202/W203/W210 2.0-3.0TD 85> производителя BREMBO с артикулом 08517831 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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