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08.5079.10_диск торм. пер. ! \ Fiat Iveco 35-12/40-12/45-10/49-10 2.5TD 87> артикул 08507910 BREMBO в Алматы

08507910 BREMBO 08.5079.10_диск торм. пер. ! \ Fiat Iveco 35-12/40-12/45-10/49-10 2.5TD 87>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08507910
Наименование 08.5079.10_диск торм. пер. ! \ Fiat Iveco 35-12/40-12/45-10/49-10 2.5TD 87>
Минимальная толщина [мм] 14,5
Наружный диаметр [мм] 280
Высота [мм] 142
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 58
Толщина тормозного диска (мм) 16
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.5079.10_диск торм. пер. ! \ Fiat Iveco 35-12/40-12/45-10/49-10 2.5TD 87> производителя BREMBO с артикулом 08507910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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