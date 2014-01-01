|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08507910
|Наименование
|08.5079.10_диск торм. пер. ! \ Fiat Iveco 35-12/40-12/45-10/49-10 2.5TD 87>
|Минимальная толщина [мм]
|14,5
|Наружный диаметр [мм]
|280
|Высота [мм]
|142
|Количество отверстий
|6
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|58
|Толщина тормозного диска (мм)
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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