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08.3947.24_диск тормозной задний!\ BMW E21/E30 1.6-2.5 M10-M21/M40/M42 <94 артикул 08394724 BREMBO в Алматы

08394724 BREMBO 08.3947.24_диск тормозной задний!\ BMW E21/E30 1.6-2.5 M10-M21/M40/M42 <94
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08394724
Наименование 08.3947.24_диск тормозной задний!\ BMW E21/E30 1.6-2.5 M10-M21/M40/M42 <94
Толщина тормозного диска (мм) 10
Момент затяжки [Нм] 120
Минимальная толщина [мм] 8,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 258
Высота [мм] 60
Количество отверстий 4
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 62

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.3947.24_диск тормозной задний!\ BMW E21/E30 1.6-2.5 M10-M21/M40/M42 <94 производителя BREMBO с артикулом 08394724 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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