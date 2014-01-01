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08.3939.10_диск тормозной передний!\ Lada Niva all 80> артикул 08393910 BREMBO в Алматы

08393910 BREMBO 08.3939.10_диск тормозной передний!\ Lada Niva all 80>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08393910
Наименование 08.3939.10_диск тормозной передний!\ Lada Niva all 80>
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 108
Толщина тормозного диска (мм) 11
Момент затяжки [Нм] 90
Минимальная толщина [мм] 9,9
Наружный диаметр [мм] 272
Высота [мм] 51
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.3939.10_диск тормозной передний!\ Lada Niva all 80> производителя BREMBO с артикулом 08393910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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