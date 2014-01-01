|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08393910
|Наименование
|08.3939.10_диск тормозной передний!\ Lada Niva all 80>
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|108
|Толщина тормозного диска (мм)
|11
|Момент затяжки [Нм]
|90
|Минимальная толщина [мм]
|9,9
|Наружный диаметр [мм]
|272
|Высота [мм]
|51
|Количество отверстий
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 08.3939.10_диск тормозной передний!\ Lada Niva all 80> производителя BREMBO с артикулом 08393910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита