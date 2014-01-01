|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08363610
|Наименование
|Диск тормозной передний \ Fiat Panda/Ritmo/Uno 0.8-1.4 <95
|Количество отверстий
|4
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|62
|Толщина тормозного диска (мм)
|10,8
|Момент затяжки [Нм]
|86
|Минимальная толщина [мм]
|9
|Наружный диаметр [мм]
|227
|Высота [мм]
|46
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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