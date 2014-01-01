Диаметр центрирования [мм] 62 Толщина тормозного диска (мм) 10,8 Момент затяжки [Нм] 86 Минимальная толщина [мм] 9 Наружный диаметр [мм] 227 Высота [мм] 46

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