Производитель / Поставщик BPW № Производителя 18907580 Наименование Кронштейн датчика ABS, прав.

Запчасть кронштейн датчика АБС прав. представлена по производителю BPW с артикулом 189.07.58.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 18907580 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн датчика АБС прав. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.