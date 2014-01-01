|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980108150
|Наименование
|09.801.08.15.0 (BPW) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами SB 3745
|Поз.
|388
|Вес детали (kg)
|8.57
|Применение
|SB 3745
|Дополнительный текст
|Поз. 390, 394, 396, 397, 398
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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