|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980107510
|Наименование
|Защита тормозная TSB 3709 к-кт на ось
|Поз.
|500
|Вес детали (kg)
|2.27
|Применение
|TSB 3709
|Дополнительный текст
|Поз. 501, 502, 510
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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