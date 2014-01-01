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Накладки тормозные БПВ 420/180 комплект на ось артикул 0980107410 BPW в Алматы

0980107410 BPW Накладки тормозные БПВ 420/180 комплект на ось
Производитель / Поставщик BPW
№ Производителя 0980107410
Наименование Накладки тормозные БПВ 420/180 комплект на ось
Поз. 349
Вес детали (kg) 8.024
Применение SN 4218
Дополнительный текст Поз. 350, для одной оси
Дополнительный расширенный текст Тормозные накладки (поз. 350) поставляется только в комплекте 09.801.07.41.0
Если вы хотите купить накладки тормозные БПВ 420/180 комплект на ось, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.07.41.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0300099476, 030400242761, 030400242763, 03040024276K, 0309223020, 0309226010, 0309226030. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя BPW.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные БПВ 420/180 комплект на ось производителя BPW с артикулом 0980107410 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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