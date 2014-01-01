|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980107410
|Наименование
|Накладки тормозные БПВ 420/180 комплект на ось
|Поз.
|349
|Вес детали (kg)
|8.024
|Применение
|SN 4218
|Дополнительный текст
|Поз. 350, для одной оси
|Дополнительный расширенный текст
|Тормозные накладки (поз. 350) поставляется только в комплекте 09.801.07.41.0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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