Применение SN 4218 Дополнительный текст Поз. 350, для одной оси Дополнительный расширенный текст Тормозные накладки (поз. 350) поставляется только в комплекте 09.801.07.41.0

Если вы хотите купить накладки тормозные БПВ 420/180 комплект на ось, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.07.41.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0300099476, 030400242761, 030400242763, 03040024276K, 0309223020, 0309226010, 0309226030. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя BPW.