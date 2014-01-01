Применение SN 4218 Дополнительный текст Поз. 327, 330

Запчасть р/к тормозных колодок(колодки с наклдаками на ось) БПВ 0980107390 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.07.39.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980107390, 0980102390, 0980102830, MBSK20004, 128061. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к тормозных колодок(колодки с наклдаками на ось) БПВ 0980107390 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.