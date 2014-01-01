|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980107390
|Наименование
|Р/к тормозных колодок(колодки с наклдаками на ось) BPW 0980107390
|Поз.
|328
|Вес детали (kg)
|32.812
|Применение
|SN 4218
|Дополнительный текст
|Поз. 327, 330
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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