Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0980107020 Наименование РМК рессоры FB 100 мм, M 30, прямой стальной кронштейн Поз. 1150 Дополнительный текст Поз. 1005, 1154, 1165, 1168, 1525, 1535

Запчасть ремкомплект рессоры FB 100 мм M 30 прямой стальной кронштейн представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.07.02.0. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект рессоры FB 100 мм M 30 прямой стальной кронштейн, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.