|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980106890
|Наименование
|0980106890 Ремкомплект ступицы 10..12t BPW
|Поз.
|419
|Вес детали (kg)
|5.2
|Дополнительный текст
|Поз. 420, 423, 428, 430, 431, 440, 441, 445
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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