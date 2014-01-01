Дополнительный текст Поз. 422, 430 - 449, 460, 560 (ECO Seal)

Запчасть 09.801.06.58.0 (BPW) Ступица колеса прицепа в сборе (SHB/SKHB 8-9 т.) ECOPlus представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.06.58.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980106580, 0327243140, 0327243141, 0327243142, 1010403, 1010425, 931403. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.801.06.58.0 (BPW) Ступица колеса прицепа в сборе (SHB/SKHB 8-9 т.) ECOPlus на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.