Применение □ 120, SB 4309 T, B-ступица Дополнительный текст Поз. 501, 510 Материал Сталь

Запчасть 09.801.06.41.0 (BPW) Щиток грязезащитный тормозного механизма SB 4309 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.06.41.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980106410, 070597. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.801.06.41.0 (BPW) Щиток грязезащитный тормозного механизма SB 4309 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.