|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980106380
|Наименование
|09.801.06.38.0 (BPW) Щитки грязезащитные тормозного механизма SB 3745
|Поз.
|500
|Вес детали (kg)
|1.316
|Применение
|□ 120, SB 3745 (тангенциальное прикручивание), S-ступица
|Дополнительный текст
|Поз. 501, 510
|Материал
|Сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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