Применение □ 120, SB 3745 (тангенциальное прикручивание), S-ступица Дополнительный текст Поз. 501, 510 Материал Сталь

Запчасть 09.801.06.38.0 (BPW) Щитки грязезащитные тормозного механизма SB 3745 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.06.38.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980106380, 0301091740, 070605. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.801.06.38.0 (BPW) Щитки грязезащитные тормозного механизма SB 3745 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.