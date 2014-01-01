Дополнительный текст Поз. 422 - 449, 460, 560 (ECO Seal)

Запчасть 09.801.06.07.0 (BPW) Ступица колеса прицепа в сборе (H/KH/SH/SKH 8-9 т.) ECOPlus представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.06.07.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980106070, 0327232050, 0327243102, 1010412, 1010428, 931406, 931408. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.801.06.07.0 (BPW) Ступица колеса прицепа в сборе (H/KH/SH/SKH 8-9 т.) ECOPlus на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.