|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980106070
|Наименование
|09.801.06.07.0 (BPW) Ступица колеса прицепа в сборе (H/KH/SH/SKH 8-9 т.) ECOPlus
|Поз.
|434
|Вес детали (kg)
|26.4
|Дополнительный текст
|Поз. 422 - 449, 460, 560 (ECO Seal)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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