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Запчасть ступица M136x2 5 Ø120 150 D280 8 10xØ22 TK335 в сборе представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.06.06.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980106060, 1010414, 0327248970, 0327248950, 0327243120, BK6102419. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица M136x2 5 Ø120 150 D280 8 10xØ22 TK335 в сборе на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.