|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102630
|Наименование
|РМК суппорта CKSK4 пыльники и упоры без бурта SB5/6/7
|Поз.
|360
|Вес детали (kg)
|0.725
|Применение
|SB..
|Дополнительный текст
|Поз. 362, 364, 373
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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