|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102450
|Наименование
|Ремкомплект 09.801.02.45.0 BPW
|Поз.
|329
|Вес детали (kg)
|2.2
|Применение
|SN 3620
|Дополнительный текст
|Поз. 315, 325, 363, 364, 367, 368
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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