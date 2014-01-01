Применение SN 4218 / 4220 Дополнительный текст Поз. 315, 325, 363, 364, 367, 368

Запчасть 09.801.02.44.0 (BPW) Комплект пружин тормозных колодок SN4218 4220 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.44.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980102440, 070584. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.801.02.44.0 (BPW) Комплект пружин тормозных колодок SN4218 4220 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.