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РМК тормозной системы 360*200 SN3620 (Колодки с накладками + РМК) артикул 0980102400 BPW в Алматы

0980102400 BPW РМК тормозной системы 360*200 SN3620 (Колодки с накладками + РМК)
Производитель / Поставщик BPW
№ Производителя 0980102400
Наименование РМК тормозной системы 360*200 SN3620 (Колодки с накладками + РМК)
Поз. 328
Вес детали (kg) 34
Применение SN 3620
Дополнительный текст Поз. 325, 330, 363 - 368
Запчасть ремкомплект тормозной системы 360*200 SN3620 (Колодки с накладками + РМК) представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.40.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980102400 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозной системы 360*200 SN3620 (Колодки с накладками + РМК) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК тормозной системы 360*200 SN3620 (Колодки с накладками + РМК) производителя BPW с артикулом 0980102400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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