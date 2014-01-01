|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102400
|Наименование
|РМК тормозной системы 360*200 SN3620 (Колодки с накладками + РМК)
|Поз.
|328
|Вес детали (kg)
|34
|Применение
|SN 3620
|Дополнительный текст
|Поз. 325, 330, 363 - 368
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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