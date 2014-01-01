Дополнительный текст Поз. 42, 52 - 58, 214

Запчасть ремкомплект шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.36.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980102360, 070623. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.