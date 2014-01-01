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РМК шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L артикул 0980102360 BPW в Алматы

0980102360 BPW РМК шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L
Производитель / Поставщик BPW
№ Производителя 0980102360
Наименование РМК шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L
Поз. 45
Вес детали (kg) 18.3
Дополнительный текст Поз. 42, 52 - 58, 214
Запчасть ремкомплект шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.36.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980102360, 070623. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Втулка
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК шкворня на поворотную ось Ø 60x331 L производителя BPW с артикулом 0980102360 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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