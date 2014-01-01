Применение LL, 6,5 - 12 t Дополнительный текст Поз. 42, 52 - 64, 214 Дополнительный расширенный текст Угол поворота управляемых колёс до 24°

Запчасть р/к поворотного устр-ва LL 6 5-12T представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.35.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0324008040, 050600240110, 070622, 0980102350, 905, S190532. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к поворотного устр-ва LL 6 5-12T, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.