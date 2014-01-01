|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102350
|Наименование
|Р/к поворотного устр-ва LL 6,5-12T
|Поз.
|45
|Вес детали (kg)
|18.1
|Применение
|LL, 6,5 - 12 t
|Дополнительный текст
|Поз. 42, 52 - 64, 214
|Дополнительный расширенный текст
|Угол поворота управляемых колёс до 24°
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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