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Ремкомплект ступицы BPW Eco 10-12 тонн 33213/33118 артикул 0980102340 BPW в Алматы

0980102340 BPW Ремкомплект ступицы BPW Eco 10-12 тонн 33213/33118
Производитель / Поставщик BPW
№ Производителя 0980102340
Наименование Ремкомплект ступицы BPW Eco 10-12 тонн 33213/33118
Поз. 418
Вес детали (kg) 8.7
Дополнительный текст Поз. 420, 423, 428 - 431, 437, 438, 440, 441, 445 - 448, 460
Дополнительный расширенный текст Детали для одной стороны оси
Ремкомплект ступицы БПВ Эко 10-12 тонн. В комплект входят: подшипник ступицы наружный 33213, подшипник ступицы внутренний 33118, сальник ступицы, обойма сальника, гайка ступицы, колпак ступицы, пыльники, стопора.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремкомплект ступицы BPW Eco 10-12 тонн 33213/33118 производителя BPW с артикулом 0980102340 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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