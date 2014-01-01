|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102340
|Наименование
|Ремкомплект ступицы BPW Eco 10-12 тонн 33213/33118
|Поз.
|418
|Вес детали (kg)
|8.7
|Дополнительный текст
|Поз. 420, 423, 428 - 431, 437, 438, 440, 441, 445 - 448, 460
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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