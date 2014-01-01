|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102190
|Наименование
|Ремкомплект ступицы(con.300/9т) 09.801.02.19.0 BPW
|Поз.
|418
|Вес детали (kg)
|5.5
|Дополнительный текст
|Поз. 420, 422, 430, 431, 441, 447, 460
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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