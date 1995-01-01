|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102180
|Наименование
|09.801.02.18.0 (BPW) Ремкомплект ступицы (до 1995) H/R/KH/KR / 10 -12 т.
|Поз.
|418
|Вес детали (kg)
|7
|Дополнительный текст
|Поз. 420, 422, 423, 430, 431, 441, 447, 460
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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