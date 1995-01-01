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РМК ступицы BPW 6-9 тонн до 1995 года 0980102170 артикул 0980102170 BPW в Алматы

0980102170 BPW РМК ступицы BPW 6-9 тонн до 1995 года 0980102170
Производитель / Поставщик BPW
№ Производителя 0980102170
Наименование РМК ступицы BPW 6-9 тонн до 1995 года 0980102170
Поз. 418
Вес детали (kg) 5.15
Дополнительный текст Поз. 420, 422, 423, 430, 431, 441, 447, 460
Дополнительный расширенный текст Детали для одной стороны оси
Запчасть ремкомплект ступицы БПВ 6-9 тонн до 1995 года 0980102170 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.17.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 070607, 07406. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект ступицы БПВ 6-9 тонн до 1995 года 0980102170, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК ступицы BPW 6-9 тонн до 1995 года 0980102170 производителя BPW с артикулом 0980102170 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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