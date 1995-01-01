|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102170
|Наименование
|РМК ступицы BPW 6-9 тонн до 1995 года 0980102170
|Поз.
|418
|Вес детали (kg)
|5.15
|Дополнительный текст
|Поз. 420, 422, 423, 430, 431, 441, 447, 460
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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