|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102130
|Наименование
|09.801.02.13.0 (BPW) Ремкомплект тормозного вала с окончанием 0, 1, 2 (на сторону)
|Поз.
|208
|Вес детали (kg)
|0.98
|Дополнительный текст
|Поз. 210, 220 - 232, 245, 270, 272
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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