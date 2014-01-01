Дополнительный текст Поз. 210, 220 - 232, 245, 270, 272 Дополнительный расширенный текст Детали для одной стороны оси

Запчасть 09.801.02.13.0 (BPW) Ремкомплект тормозного вала с окончанием 0 1 2 (на сторону) представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.13.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980102130, T02427S, T2427S, 0302002427S, 070510, 23774, 07374. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.801.02.13.0 (BPW) Ремкомплект тормозного вала с окончанием 0 1 2 (на сторону) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.