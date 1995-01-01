|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102100
|Наименование
|РМК ролика колодки 26/37/42 x 78 mm; SN 3620/4218/4220 1990 => 1995
|Поз.
|344
|Вес детали (kg)
|2.6
|Дополнительный текст
|Поз. 345 - 348
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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