Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0910987010 Наименование Барабан тормозной 420*229(225)(220)*294

Запчасть барабан тормозной 420*229(225)(220)*294 представлена по производителю BPW с артикулом 09.109.87.01.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0910987010, 0310987010, BTA41, C0343. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной 420*229(225)(220)*294 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.