Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0910967740 Наименование Барабан тормозной 420*191(190)(180)*250(249)

Запчасть барабан тормозной 420*191(190)(180)*250(249) представлена по производителю BPW с артикулом 09.109.67.74.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0910967740, 0910967740, 0310667740, 0310967740, 3555, 932800, MBD1048. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной 420*191(190)(180)*250(249) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.