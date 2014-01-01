Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0910967130 Наименование Барабан тормозной 420*190(180)*226

Запчасть барабан тормозной 420*190(180)*226 представлена по производителю BPW с артикулом 09.109.67.13.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0910967130, 04662710A, 28018E, M1900162, RA0125, 932801, C0341. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной 420*190(180)*226 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.