Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0908834137 Наименование Диск тормозной 377*45*159.5 С проточкой для роторного кольца ABS с проточкой для кольца ABS

Запчасть диск тормозной 377*45*159.5 С проточкой для роторного кольца АБС с проточкой для кольца АБС представлена по производителю BPW с артикулом 09.088.34.13.7. У данной детали есть аналоги с номерами: 0908834137, TTBR1323, 04637900A, M2000252, M2000094, 28155E, 75007. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 377*45*159.5 С проточкой для роторного кольца АБС с проточкой для кольца АБС на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.