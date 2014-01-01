Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0908834047 Наименование 09.088.34.04.7 (BPW) Диск тормозной Ø 377 x 159,5 x 45 / 10 x 23 / 335 / SB 3745

Запчасть 09.088.34.04.7 (BPW) Диск тормозной Ø 377 x 159 5 x 45 10 x 23 335 SB 3745 представлена по производителю BPW с артикулом 09.088.34.04.7. У данной детали есть аналоги с номерами: 0908834047, BTS004, BCR205A, 10705, 0308834047, FCR205A, 0308834040. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.088.34.04.7 (BPW) Диск тормозной Ø 377 x 159 5 x 45 10 x 23 335 SB 3745 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.