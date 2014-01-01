Дополнительный текст Поз. 311, 315 Материал Сталь

Запчасть ремкомплект колодки тормозной БПВ представлена по производителю BPW с артикулом 09.084.46.39.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0908446390, 070569, 332880110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект колодки тормозной БПВ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.