|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0908446360
|Наименование
|РМК пальца колодок 36x135; SN 3620/4218/4220 1990 => 1995
|Поз.
|310
|Вес детали (kg)
|1.1
|Дополнительный текст
|Поз. 311, 315
|Материал
|Сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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