Дополнительный текст Поз. 311, 315 Материал Сталь

Запчасть ремкомплект пальца колодок 36x135; SN 3620/4218/4220 1990 => 1995 представлена по производителю BPW с артикулом 09.084.46.36.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0908446360, 07277, 070546, A9830. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект пальца колодок 36x135; SN 3620/4218/4220 1990 => 1995 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.