Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 3398113104 Наименование Щетка стеклоочистителя фары 240mm FH12

Запчасть щетка стеклоочистителя фары 240mm ФШ 12 представлена по производителю BOSCH с артикулом 3398113104. У данной детали есть аналоги с номерами: 3398113104, 225159, 8142708. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя фары 240mm ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.