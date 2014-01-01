Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 3398009365 Наименование Трапеция стеклоочистителя МАЗ в сборе с валами

Запчасть трапеция стеклоочистителя МАЗ в сборе с валами представлена по производителю BOSCH с артикулом 3398009365. У данной детали есть аналоги с номерами: 3398009365 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трапеция стеклоочистителя МАЗ в сборе с валами на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.