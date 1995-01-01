Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 3398005451 Наименование Шарнир трапеции стеклоочистителя прав. Скания 4-серии (1995-2005) правый

Запчасть шарнир трапеции стеклоочистителя прав. Скания 4-серии (1995-2005) правый представлена по производителю BOSCH с артикулом 3398005451. У данной детали есть аналоги с номерами: 122120, 1525892, 318453, KLTA0186, ZX122034. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шарнир трапеции стеклоочистителя прав. Скания 4-серии (1995-2005) правый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.