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3 397 118 997_!щетки плоск. к-кт\ 600/24'+550/22' Opel Meriva/Zafira all 00> артикул 3397118997 BOSCH в Алматы

3397118997 BOSCH 3 397 118 997_!щетки плоск. к-кт\ 600/24'+550/22' Opel Meriva/Zafira all 00>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118997
Наименование 3 397 118 997_!щетки плоск. к-кт\ 600/24'+550/22' Opel Meriva/Zafira all 00>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600, 600/550
Тип крепления Крючок 9 мм, Крючок 12 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 997_!щетки плоск. к-кт\ 600/24'+550/22' Opel Meriva/Zafira all 00> BOSCH с артикулом 3397118997 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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