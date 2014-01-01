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3 397 118 994_!щетки плоск. к-т\ 450/18' 2шт Opel, Peugeot, Renault, Honda, Toyota, Mazda, Daewoo артикул 3397118994 BOSCH в Алматы

3397118994 BOSCH 3 397 118 994_!щетки плоск. к-т\ 450/18' 2шт Opel, Peugeot, Renault, Honda, Toyota, Mazda, Daewoo
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118994
Наименование 3 397 118 994_!щетки плоск. к-т\ 450/18' 2шт Opel, Peugeot, Renault, Honda, Toyota, Mazda, Daewoo
Длина, мм 450/450
Производитель BOSCH
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 994_!щетки плоск. к-т\ 450/18' 2шт Opel, Peugeot, Renault, Honda, Toyota, Mazda, Daewoo BOSCH с артикулом 3397118994 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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